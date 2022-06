Playoff Eccellenza, per l'Angri una pura formalità il match di ritorno

Domenica 5 giugno alle ore 16.30 si disputerà il match di ritorno dei playoff nazionali tra Angri e Vultur. Dopo il 3-0 dell’andata, sono in vendita i biglietti per la semifinale di ritorno con tagliandi al prezzo unico di 10 euro, con ridotto per donne e ragazzi under 13 al prezzo di 5 euro. Una gara che assume quasi i connotati della pura formalità, ma che non impedirà di riempire lo stadio Pasquale Novi di Angri. I grigiorossi staranno dunque alla finestra per capire contro chi dovranno disputare la finale con in palio la serie D tra San Marzano e Reggiomed.