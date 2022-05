Playoff Eccellenza, il San Marzano ospita il Reggiomed

Allo stadio Pasquale Novi di Angri il San Marzano si appresta ad affrontare per la gara interna dei playoff nazionali la Reggiomediterranea, in programma oggi con fischio d’inizio alle 16.30. Al termine della seduta di rifinitura, mister Egidio Pirozzi ha diramato l’elenco dei convocati per il match valido per il primo turno della fase nazionale playoff del campionato di Eccellenza. Convocati i portieri Palladino, Grimaldi, i difensori Caso, Cesarano, Chiariello, De Bellis, Dentice, Franza, Velotti, i centrocampisti Falanga, Fernando, La Montagna, Lettieri, Matute, Tranchino, gli attaccanti Camara, Liccardi, Maiorano, Marotta, Meloni, Spinola. Indisponibili Pedace, Nuvoli, Potenza.