Eccellenza, Meloni decide la semifinale playoff tra San Marzano e Agropoli

Allo stadio Pasquale Novi di Angri va in scena la semifinale playoff del campioneto di Eccellenza tra San Mrazano ed Agropoli. Gara molto equilibrata che vede i padroni di casa spingere subito sull'acceleratore senza però riuscire ad inquadrare la porta. La prima vera occasione arriva al 44’ con la punizione pericolosa di Natiello, ma il portiere di casa Palladino devia in angolo. Alla ripresa delle ostilità è ancora l'Agropoli ad affacciarsi in attacco quando al 51’ un'altra punizione debole di Natiello viene bloccata da Palladino. Il San Marzano passa in vantaggio al 69' su calcio di rigore. Decisione ritenuta dubbia dalla panchina ospite che il direttore di gara decreta con convinzione. Ci pensa bomber Meloni a trasformare dagli 11 metri. È la rete che permette di spuntarla alla squadra di casa in una partita tosta contro un Agropoli organizzato e motivato. Meloni dunque porta il San Marzano al terzo turno, in attesa della vincente tra Savoia e Napoli United che si giocherà oggi.