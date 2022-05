Eccellenza, sono ben otto le squadre già retrocesse

Sono ben otto le squadre già retrocesse dal campionato di Eccellenza al termine della stagione regolare considerando tutti e tre i gironi campani. Si tratta di Ottaviano, Forza e Coraggio, Vis Ariano, Neapolis, Barano, Nuova Napoli Nord, Calpazio e Virtus Cilento. Le altre quattro squadre che dovranno salutare la categoria usciranno dal verdetto dei playout, che si giocheranno in gara secca sul campo della meglio posizionata in classifica, che godrà della salvezza in caso di situazione di parità al termine dei tempi supplementari. Per il girone A sarà sfida tra il Saviano ed il Città di Avellino, per il girone B scontro tra Real Forio e Sant’Antonio Abate, per il girone C il Faiano ospiterà il Salernum e l’Alfaterna se la vedrà con il Castel San Giorgio.