Pokerissimo del Faiano che batte la Virtus Cilento

VIRTUS CILENTO-FAIANO 0-5

VIRTUS CILENTO: Castiello, Tambasco, Carinci, Manganelli, Esposito, Lembo, Morena, Cammarosano (45’pt Di Martino), Brogna, Jarju (29’st Ferrazzano), De Marco. All. Castiello.

FAIANO: Senatore, Ruggiero, Consiglio, Pepe (33’st Farina), Girardi, Battimelli, De Maio (17’st Mazza), Irpino (26’st Plaitano), Cibele (44’pt Cacciottolo), Ascione, Mazzotta (1’st Russomando). All. Nastri.

ARBITRO: Balzano di Torre Annunziata.

RETI: 27’pt Irpino, 37’pt Cibele, 40’pt Battimelli, 6’st Pepe, 46’st Cacciottolo.

Decima giornata di Eccellenza al Comunale di Ascea Marina dove si sono affrontati Virtus Cilento e Faiano. Sono gli ospiti, con le conclusioni di Cibele, Consiglio, De Maio e Mazzotta a rendersi subito pericolosi. Al 27’ azione insistita del Faiano, Irpino entra in area e deposita sul palo più lontano per il gol del vantaggio. Al 34’ la prima azione pericolosa dei padroni di casa che colpiscono il legno. Poco dopo arriva il raddoppio del Faiano. Cibele fa tutto da solo, prende palla al centro dell’area spalle alla porta, si gira e tira. L'attaccante biancoverde poco dopo è costretto ad abbondare il campo per un colpo alla testa. Al 40’ punizione di Pepe da metà campo, Battimelli di testa sorprende tutti e mette in rete il 3-0. Al 6’ della ripresa il Faiano trova il quarto gol. Punizione dalla trequarti di Pepe che la mette all’incrocio. Al 10’ ancora un'azione del Faiano, con il tiro di Russomando termina alto da pochi passi, così come poco dopo fa Cacciottolo che colpisce di testa. Al 46’ sugli sviluppi di un corner Cacciottolo è ben appostato sul secondo palo e mette in rete per il poker biancoverde. Successo rotondo del Faiano sul campo del fanalino di coda Virtus Cilento. Tre punti importanti in trasferta che danno morale in vista del prossimo mese che sarà di chiusura per il girone di andata del girone C di Eccellenza.