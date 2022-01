Il calcio torna in campo, o almeno così sembra

Sembra essere tutto pronto per ritornare in campo nel prossimo weekend. Dalla Lnd Campana non ci sono novità a riguardo di ulteriori slittamenti dei campionati tanto di Eccellenza quanto di Promozione, con le società che a questo punto spingerebbero per concludere la stagione. E dunque ripartire. Il problema però è soprattutto logistico. Da un lato infatti bisogna sottolineare come i contagi non risparmino i calciatori, e dunque bisognerà capire come le diverse squadre scenderanno in campo. Dall’altro c’è ancora da aspettare per il protocollo Return to play, pubblicato dalla Federazione Medico Sportiva Italiana che alleggerirebbe tutto ciò che riguarda le tempistiche di ritorno all’attività agonistica. Tale protocollo, che è bene sottolineare è solo una proposta della Fmsi, deve ancora essere validato dal Comitato tecnico scientifico e dai Ministeri competenti. Mentre comunque si spera di ritornare in campo già nel prossimo fine settimana, come in realtà è stabilito, non si può sottovalutare il numero comunque alto dei contagi, anche se è necessario provare a tornare ad un briciolo di normalità.