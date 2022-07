San Marzano, presentata domanda di ripescaggio

È iniziata da diversi giorni la programmazione della stagione 2022-23 in casa San Marzano. Il club del presidente Felice Romano è già attivo per approcciare alla nuova annata con le stesse motivazioni di quella appena conclusa. Il massimo dirigente ha sottolineato che «la società è partita con l’obiettivo di approdare in Serie D e le mire non cambieranno di una virgola». Per non lasciare nulla di intentato, la dirigenza sta approntando tutti gli incartamenti propedeutici alla domanda di ripescaggio, senza però farsi illusioni. «È solo una delle strade da percorrere e non vogliamo precluderci questa possibilità – ha sottolineato il presidente Romano -. Ma in caso di mancato accoglimento della nostra istanza, il San Marzano Calcio sarà di nuovo ai nastri di partenza del campionato di Eccellenza, con l’intenzione di competere per la promozione diretta in Serie D». Non sono mancati nei giorni scorsi i contatti per definire la struttura tecnica della prossima stagione, così come è certo l’ingresso di nuove figure che amplieranno e miglioreranno ulteriormente lo staff dirigenziale. «Un progetto vincente – ha spiegato il direttore generale Antonio Langella – non può prescindere da una macchina organizzativa perfetta, con ingranaggi che funzionano in perfetta sintonia tra loro». Oggi, 30 giugno, si chiude formalmente la stagione sportiva 2021-22. A partire da domani sarà possibile dare il via alle prime ufficialità per la nuova annata. Sempre con le stesse motivazioni. Sempre con gli stessi obiettivi.