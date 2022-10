Salernum e Buccino non si fanno male

SALERNUM-BUCCINO 0-0

Salernum Baronissi: Orlandi, De Simone (52' Merito), Grinbaum, Vignes (69' Di Lascio), Lonigro, Cifariello, De Maio (67' Salerno), Cammarota, Brogna, Bucciero (56' Somma), Donadio (76' De Luca). A disp. Cibelli, Imparato, Chiumiento, Romano. All. Leone.

Buccino Volcei: Volzone, Donnantuoni, Murano (71' Ambrosino), Dellacasa, Mammoliti, Friedenlieb, Senatore, Sansone, Martinelli (58' Lammardo), Guti (64' Marciano), Gibba. A disp. Santangelo, Carucci, Coppola, Pamuk, Bainotto, De Martino. All. Ferullo.

Arbitro: Francesco Russo di Benevento.

Termina in parità lo scontro salvezza del Figliolia tra il Salernum Baronissi e la Buccino Volcei. Secondo 0-0 di fila e primo punto in trasferta per i rossoneri, che però, vista la contemporanea vittoria del Vico Equense contro la Virtus Avellino, non serve per evitare l'ultima posizione in classifica con 3 punti a pari merito con il Sant'Agnello. La prestazione dei ragazzi di mister Ferullo è risultata positiva, soprattutto nel primo tempo, dove hanno gridato vendetta le occasioni avute da Senatore e Guti per sbloccare il punteggio a tu per tu con il portiere avversario Orlandi. A differenza di domenica scorsa, Volzone è rimasto quasi inoperoso, anche se ha sudato freddo in almeno in un paio di occasioni: nella prima, in avvio di gara, Donadio sfiora il palo con un diagonale al volo; nella seconda, invece è stato decisivo il paraguaiano Friedenlieb con un salvataggio sulla linea sul colpo di testa di Lonigro. Nel finale di gara, i padroni di casa si ritrovano in 10 per l'espulsione di Somma per doppia ammonizione, ma gol e occasioni di rilievo non arrivano, con entrambe le squadre che devono accontentarsi del punto.