Il Salernum la spunta contro il Montemiletto

Un Salernum tutto cuore e grinta batte il Montemiletto e torna alla vittoria. Allo stadio Figliolia battuto un ottimo Montemiletto grazie alle reti del solito De Maio e di Limatola. Finisci 2-1 una partita importante a fini della classifica, in cui è il Salernum a conquistare i tre punti. Primo tempo ben equilibrato, con entrambe le squadre che hanno avuto la possibilità di andare in vantaggio. La squadra di casa, approfittando di un buon momento, lo ha ottenuto su un calcio di punizione. Nel secondo tempo il Salernum ha subito raddoppiato. Reagisce il Montemiletto con un'ottima prestazione, buon gioco, cattiveria e determinazione per cercare il gol. Un rigore controverso assegnato alla squadra ospite ha reso il finale della gara turbolento. Il 2-1 ha riaperto la contesa, ma pur giocando bene gli ospiti non sono riusciti a conquistare neanche un punto fuori casa.