Per il Salernum una sconfitta di rigore

Due rigori condannano il Salernum alla terza sconfitta consecutiva, dopo San Marzano ed Agropoli. I ragazzi di mister Leone cadono al Comunale dei Pini di S. Agnello contro gli uomini di Guarracino, che giocano la loro gara conquistando tre punti fondamentali in ottica salvezza dopo il successo di Cervinara. Pronti via ed il Salernum passa con Grinbaum che su calcio d’angolo di testa trafigge il portiere dei locali, ma l’assistente annnula per fuorigioco. Salgono così a cinque le reti annullate in queste prime dieci giornate di campionato per gli orange. I padroni di casa non riescono ad impensierire mai gli ospiti, tranne su l’unica disattenzione del primo tempo al minuto trentacinque quando Grinbaum sgambetta Tarallo, per il direttore di gara è calcio di rigore che lo stesso Tarallo trasforma. La ripresa vede il forcing di Cammarota e compagni che non si concretizza, mentre su contropiede il S. Agnello trova il secondo rigore di giornata che questa volta trasforma Caputo al minuto settanta.