Salernum, mister Di Palma non guiderà più la squadra orange

Il Salernum ha comunicato che mister Di Palma non rivestirà più la carica di responsabile della prima squadra orange per la stagione sportiva 2022/23. Al tecnico la società ha augurato i più sentiti ringraziamenti da parte di tutta la dirigenza per il raggiungimento dell’obiettivo salvezza, scrivendo una delle pagine più belle che resterà indelebile nella storia e nei cuori del club. La società nei prossimi giorni ufficializzerà il nuovo allenatore con il suo staff.