La doppietta di Meloni regala al San Marzano il big match

SAN MARZANO-AGROPOLI 2-0

SAN MARZANO: Palladino, Fernando, Caso, Chiariello, Dentice, Nuvoli, Matute, La Montagna, Marotta, Meloni, Camara. All. Pirozzi.

AGROPOLI: Pragliola, Guzzo, Maiese, Costantino, Della Guardia, Duco, Natiello, Masocco, Margiotta, Yeboah, Cristofaro. All. Cianfrone.

RETI: 4' e 41' Meloni.

Finisce col punteggio di 2-0 lo scontro diretto tra le prime della classe del campionato di Eccellenza, girone C, tra Agropoli e San Marzano. A decidere la sfida disputata al Novi di Angri la doppietta di Meloni nel primo tempo, che permette al San Marzano di raggiungere in vetta l'Agropoli. A partire bene sono proprio i padroni di casa che al 4' trovano la rete del vantaggio con Meloni che finalizza di testa. I delfini rispondono 10' più tardi con Yeboah che mette al centro ma Margiotta non riesce a concludere. Al 23' ancora Agropoli con Natiello che prova dalla distanza ma Palladino risponde bene. Alla mezz’ora l’episodio che poteva cambiare la sfida con il San Marzano che resta in dieci per l’espulsione di Caso per doppia ammonizione. Al 38' palo di Masocco con un destro dalla distanza che avrebbe potuto pareggiare la gara. Ma 3' più tardi arriva il raddoppio dei blaugrana. Pragliola stende Meloni in area Meloni che trasforma il calcio di rigore. Nella ripresa l'Agropoli cerca di prendere campo ma al 4' è ancora Meloni ad andare vicino al gol. Al 60' Chiariello rischia l’autogol anticipando Palladino. 8' più tardi si rivede Yeboah che colpisce di testa ma la traiettoria si perde a lato. Stessa sorte qualche minuto più tardi per una conclusione di Vitelli. Il San Marzano aggancia dunque la vetta della classifica, mentre per l'Agropoli si tratta della seconda sconfitta in campionato.