Con un gol per tempo il San Marzano ha ragione di un ostico Castel San Giorgio, bella copia di quello visto in Coppa Italia soltanto mercoledì scorso. Marotta in apertura di primo tempo, ed Esposito in chiusura di ripresa i marcatori blaugrana. "Gara difficile, ma dopo il gol ci siamo forse seduti un po'", il commento di mister Franco Fabiano al termine della partita. Con questa vittoria la classifica, dopo tre turni del girone B del campionato di Eccellenza, i blaugrana sono a punteggio pieno in compagnia dell'Ercolanese.