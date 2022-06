San Marzano, epilogo di stagione che ha tanto da insegnare

L’epilogo del campionato non è stato quello che ci si aspettava in casa San Marzano. Ma dopo questa lunga stagione, fatta di ben 44 partite ufficiali, non si può che applaudire tutti i protagonisti dell’annata blaugrana appena conclusa. Dallo staff tecnico alla squadra ai diversi collaboratori. I tifosi non hanno mai fatto mancare il proprio apporto alla formazione blaugrana e alle iniziative della società, così come i partner del club che sono stati di supporto in questa lunga avventura calcistica. Anche l’amministrazione comunale di San Marzano, che ha sostenuto fin dall’inizio il progetto, così come il sindaco di Sarno per la disponibilità. Lo sport ci insegna a imparare dagli errori e dalle sconfitte, per poter ripartire e fare ancora meglio, sempre a testa alta.