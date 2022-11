Pokerissimo San Marzano, Lioni ko

Allo stadio Felice Squitieri di Sarno la Polisportiva Lioni subisce una pesante sconfitta per 5-0 (19' e 38' Esposito, 35' e 37' Elefante, 80' Nuvoli) dal San Marzano, compagine capolista del girone B di Eccellenza che proprio con questo pokerissimo ritorna in vetta alla classifica. In campo è apparsa fin troppo evidente, già dalle prime battute di gioco, la differenza di valori tecnici fra le due squadre. La formazione ospite di mister Antonio Marasco deve ora necessariamente rimboccarsi le maniche e concentrarsi, fin da subito, sul prossimo incontro in programma questa domenica al campo Nino Iorlano dove è attesa la compagine dell’Agropoli, seconda forza del girone B e scavalcata proprio in questo turno dal San Marzano.