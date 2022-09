Riccio e Di Girolamo regalano il successo al San Marzano

Finisce 0-2 la prima gara del campionato di Eccellenza disputato allo stadio Fina tra i padroni di casa del Montemiletto ed il San Marzano. In campo si è vista tanta corsa e tanto impegno per entrambe le squadre, ma se questo non ha ripagato con il risultato i gialloverdi, ha premiato i blaugrana. Alla fine è venuta fuori l'esperienza del San Marzano, una squadra cinica che ha aspettato il momento giusto per colpire. E dove non arrivano gli attaccanti, arrivano i difensori centrali come Riccio e Di Girolamo che hanno regalato il primo successo in campionato agli ospiti. Da applaudire comunque entrambe le compagini, che c'hanno messo il cuore giocando senza paura e con grande grinta.