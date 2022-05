Eccellenza, San Marzano beffato nel recupero dalla Reggiomed

SAN MARZANO-REGGIOMED 1-1

SAN MARZANO: Palladino, Dentice, Chiariello, Caso, Fernando, Matute, Lettieri, La Montagna, Marotta, Meloni, Canara. All. Pirozzi.

REGGIOMED: Morabito, Lanza, Lopez, Cordova, Ramallo, Dalloro, Verduci, Gonzalez, Lancioni, Puntoriere, Pesce. All. Misiti.

RETI: 18' Chiariello, 91' Lancioni.

Gara d'andata degli spareggi playoff nazionali per il San Marzano, che allo stadio Pasquale Novi di Angri ospita il Reggiomed. Alla formazione blaugrana di mister Pirozzi, esperta per la categoria, è contrapposta la compagine calabrese che invece è molto giovane ma non per questo impreparata al livello del palcoscenico. I blaugrana però, forti di giocare in casa, cercano di imprimere subito un'accelerata all'incontro e al 18', sugli sviluppi di un calcio di punizione parecchio contestato dagli ospiti, passano in vantaggio grazie al colpo di Chiariello. Il gol dell'1-0 non appaga comunque il San Marzano, che consapevole del match di ritorno prova a rendere il punteggio più netto. Sulle numerose e continue conclusioni blaugrana però, s'immola Morabito. Il portiere classe 2001 del Reggiomed, che non a caso è stato votato da un magazine specializzato quale miglior estremo difensore del campionato calabrese di Eccellenza, evita più volte il raddoppio al San Marzano e questo permette di tenere aperta la partita. E al 91' arriva la beffa per gli uomini di mister Pirozzi, che subiscono il gol del pareggio da parte di Lancioni. Una rete che mantiene aperto il discorso qualificazione che sarà deciso tra sette giorni allo stadio Longhi Bovetto di Croce Valanidi a Reggio Calabria.