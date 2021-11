Il San Marzano gioca a tennis col Sant'Agnello

SANT'AGNELLO-SAN MARZANO 1-6

RETI: 9' Starita (SA), 28' Velotti, 43' Marotta, 46' e 51' Meloni, 57' e 76' Maiorano.

Arriva un rotondo successo esterno per la corazzata San Marzano che ha espugnato il campo di gioco di Sant'Agnello con un netto 6-1. Eppure la gara non è iniziata così bene, anzi, l'inizio è stato alquanto titubante per i blaugrana che al 6' hanno rischiato di capitolare quando Palladino ha disinnescato il rigore di Starita. Eppure, lo svantaggio è arrivato solo 3' più tardi, e questa volta Starita è riuscito nel suo intento di trafiggere il portiere Palladino per l'1-0 Sant'Agnello. Il San Marzano è però una corazzata costruita per vincere, e così stesso nei primi 45' riesce a ribaltare la situazione prima con la rete di Velotti e poi con quella di Marotta che permettono di andare all'intervallo sull'1-2. Nella ripresa i blaugrana dilagano. La doppietta di Meloni apre il secondo tempo, mentre quella di Maiorano chiude i conti per il definitivo 1-6 che vede stravincere la formazione di mister Pirozzi.