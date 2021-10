Lopetrone decide il match clou tra Scafatese e Agropoli

SCAFATESE-AGROPOLI 1-0 (pt 0-0)

SCAFATESE: Cappuccio, Granata, Gambardella, Giacinti, Maraucci, Manzi, Cammarota (53' Simonetti), Iannini (62' Lopetrone), Malafronte (62' Palumbo), Elefante (53' Formicola), Mejri. All. De Felice.

AGROPOLI: Prajola, Guzzo, Maiese, Costantino (84' Natiello), Della Guardia, Della Monica, De Cristofaro (77' Monzo), Masocco, Margiotta, Yeboah, Roghi (81' Matrone). All. Cianfrone.

ARBITRO: Bruno Spina di Barletta.

RETE: 70' Lopetrone.

La Scafatese si aggiudica il match clou della quarta giornata del girone C del campionato di Eccellenza contro l’Agropoli. Ciò vuol dire che i gialloblù sono a punteggio pieno in vetta alla classifica. La cronaca: i padroni di casa si rendono subito pericolosi con una conclusione dalla distanza di Giacinti. All'8' ancora locali pericolosi con un tiro cross di Iannini. L'Agropoli reagisce all’11 con il tiro l'ex Roghi che termina alto. Ancora ospiti pericolosi al 23' con un cross che si trasforma in tiro e che beffardamente stava battendo Cappuccio. Al 34' Agropoli vicino al vantaggio col colpo di testa di Margiotta. La Scafatese si rivede in attacco con la più ghiotta occasione di Malafronte che in sforbiciata su cross di Gambardella per poco non supera Prajola. Nella ripresa, sul primo vero tentativo, i locali passano con il subentrato Lopetrone che è bravo a coordinarsi sulla sponda aerea di Manzi. L'Agropoli prova a rimettere in piedi il match ma l’unica vera occasione gli capita in pieno recupero. Punizione del subentrato Natiello ben respinta da Cappuccio che si stende in tuffo. Al triplice fischio esultanza per la Scafatese che conquista la quarta vittoria consecutiva in campionato, sesta consecutiva contando anche la Coppa Italia. Frena invece l’Agropoli che ora si ritrova settimo in classifica.