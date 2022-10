Con un gol per tempo l'Agropoli espugna Solofra

Squadra in casa

Squadra in casa Solofra

SOLOFRA-AGROPOLI 0-2

Prima sconfitta tra le mura amiche per il Solofra, che si arrende all’Agropoli. Vantaggio ospite con Mincione, mentre all’intervallo i padroni di casa rimangono in dieci per l’espulsione di Sabatino. Nella ripresa Margiotta raddoppia su calcio di rigore. Le reti di Mincione e Margiotta regalano ai delfini la quarta vittoria consecutiva.