Salernum sconfitto, salutano Grinbaum e Bucciero

Torna al successo dopo tre turni di astinenza il Solofra, che con la rete di Sabatino batte in casa il Salernum col punteggio di 1-0. Si è così conclusa male una settimana che aveva visto il Salernum Baronissi comunicare l’interruzione del rapporto con i calciatori Ivan Grinbaum e Vincenzo Bucciero. Per il difensore argentino, 25 presenze con la casacca orange, si prospetta un trasferimento in Sardegna in Eccellenza; per Bucciero invece, calciatore duttile in mezzo al campo da ben 4 anni allo stadio Figliolia di Baronissi conditi da sessanta presenze e 7 reti tra Promozione ed Eccellenza, si prospetta un futuro in Eccellenza.