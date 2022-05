Eccellenza, l'Angri ospita la Palmese che sogna la serie D

Archiviata la prima giornata del triangolare promozione del campionato di Eccellenza, che garantisce alle prime due classificate la promozione in serie D, e alla terza classifica l’accesso ai playoff per gli spareggi nazionali. La Palmese (vincitrice girone A) ha battuto in casa la Puteolana (vincitrice girone B) con il punteggio di 4-1 dopo i calci di rigore. I tempi regolamentari erano terminati sull’1-1. Adesso l’Angri (vincitrice girone C) dovrà ospitare domenica allo stadio Pasquale Novi propri la Palmese, che a questo punto ha la possibilità di chiudere i giochi e festeggiare la promozione.