Eccellenza, l'Angri all'assalto della Puteolana

L’Angri nella tana della Puteolana per conquistare la promozione in serie D. Bisogna solo pensare a vincere per i doriani, dopo che la Palmese ha già centrato il salto di categoria in questo triangolare d’Eccellenza. E la gara è una di quelle davvero toste. Da lunedì è attiva la prevendita dei biglietti nominativi per il match, in programma domenica 15 maggio alle ore 16:30 allo stadio Domenico Conte di Arco Felice, e si prevede un altro sold out. Il ticket ha un costo di 9 euro + 1 euro di prevendita, ridotto a 5 euro + 1 per donne e giovani con età compresa tra i 13 ed i 16 anni. Biglietto invece gratuito per under 13 (0/12 anni) e diversamente abili. I ticket saranno acquistabili presso i punti vendita convenzionati con la Puteolana, e sarà possibile acquistare i ticket anche domenica fino a 30 minuti prima dell’avvio della gara. La perdente di questa gara sarà denominata Campania 1 negli spareggi nazionali e sfiderà la formazione della Basilicata nel primo turno, mentre nel secondo si incrocerà con la vincete tra Campania 2 (vincitrice dei playoff) e Calabria in cui in palio c’è sempre la promozione in serie D.