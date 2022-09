Faiano, allo scadere Alfano pareggia i conti

VICO EQUENSE-FAIANO 1-1

RETI: 55' rig. Djalo (V), 91' Alfano

Finisce in parità l'impegno in trasferta del Faiano, dopo una gara incredibile, ricca di episodi, con ben tre rossi per i padroni di casa del Vico Equense. Dopo il vantaggio dei vicani con Djalo su rigore, ci pensa quasi allo scadere Alfano a pareggiare i conti. Diverse però le occasioni sprecate che avrebbero potuto regalare una vittoria pesante agli uomini di mister Serrapica. Ma tutto sommato resta un punto ottimo su un campo ostico per i biancoverdi.