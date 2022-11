Vittoria esterna per il Giffoni Sei Casali

Vico Equense-Giffoni Sei Casali 1-2

Vico Equense: De Iulio, Froncillo, Ferrara, Celentano, Mezavilla, Manzi, Sannino, Tartaglione, Barra, Djalo, Guidoni. A disp: Leone, Quinterno, Nardelli, La Ragione, Gargiulo, Moccia, Arpino, Norvello. Allenatore: Teta.

Giffoni Sei Casali: Mastrangelo, Mejri, De Santis (25’pt Arcaro), Arzeo, Itri, Avallone, Odierna, Guerrera (5’pt Liguori), Giorgio (29’st Merola), Salvato, Senatore (34’st Di Giacomo). A disp: Pellecchia, Fortunato, Ferrara, Galluccio, Cardillo. Allenatore: Criscuolo.

Arbitro: Costanzo Cafaro di Bra.

Marcatori: 3’st Sannino (V); 9’st Senatore (G), 18’st rig. Giorgio (G).

Il Giffoni Sei Casali vince in rimonta a Vico Equense e conquista la seconda vittoria in campionato dell’era Criscuolo. Tre punti pesantissimi su un campo difficilissimo al limite, contro una squadra tosta e maschia che ha messo tanto agonismo in campo. I grifoni gettano il cuore oltre l’ostacolo ribaltando l’iniziale svantaggio ad opera di Sannino con le reti di Senatore e Giorgio su calcio di rigore. Mister Criscuolo conferma modulo ed interpreti della gara vinta contro il Salernum. In avanti il tridente Giorgio, Salvato, Senatore. Il Giffoni prova a fare la sua partita contro un Vico Equense ben messo in campo e votato alle ripartenze con Djalo e Sannino. Al 17’ il Sei Casali sfiora la rete con Giorgio che di testa manda fuori un cross pericoloso di Salvato. Il Vico si fa vedere con Sannino e Djalo, sulla punizione del numero sette locale Mastrangelo è attento. Nel finale di primo tempo doppia occasione per Salvato che prima viene murato da un avversario a botta sicura nell’area piccola poi con il sinistro sfiora l’incrocio dei pali. Reti bianche all’intervallo.

La ripresa si apre con il vantaggio del Vico Equense che sblocca il risultato al 3’ con Sannino dopo la traversa colpita da Djalo. Il Giffoni non si scompone e ritrova subito metri in avanti: su uno schema da calcio di punizione, la palla arriva a Senatore che in area si gira e col destro manda la palla sotto la traversa battendo De Iulio: 1-1 al 55’ e pallino del gioco che passa saldamente al Sei Casali che con padronanza e sicurezza conduce il match alla ricerca del gol che arriva su un’azione cercata. Giorgio viene colpito in area da Manzi guadagnandosi un calcio di rigore fischiato correttamente dal direttore di gara. Dal dischetto l’ariete dei grifoni gonfia la rete siglando il gol vittoria. Settima rete per Kavin Giorgio in campionato. Ultimi 25 minuti di sofferenza per il Sei Casali che con esperienza amministra il risultato, il Vico prova a colpire in maniera confusionaria senza risultato. Al 90’ Arcaro in azione di contropiede colpisce il palo.