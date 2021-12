Una punizione di Tartaglione condanna il Salernum

VICO EQUENSE-SALERNUM 1-0

RETE: 32' Tartaglione

Nell'ultima giornata del girone di andata, una punizione di Tartaglione costringe ad una sconfitta piuttosto amara il Salernum Baronissi che avrebbe meritato sicuramente qualcosa in più. In una gara molto tirata la formazione orange ha dato vita ad una prestazione mai doma, che però non si è concretizzata quantomeno con il raggiungimento di un pareggio. Un risultato che avrebbe sicuramente significato un ulteriore passettino in ottica salvezza.