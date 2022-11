Tris del San Marzano, Virtus Avellino ko

VIRTUS AVELLINO-SAN MARZANO 0-3

VIRTUS AVELLINO: Volpe, Della Rocca, Genovese, Ripoli (75' Modano), Nicodemo, Giobbe, Alleruzzo, Silano (80' Dello Russo), Cozzolino (89' Abissinia), Maugeri, Nappi (72' Scorza). A disposizione: Parisi, Lahfidi, Abissinia, Argento, Rusolo, Scorza, Panico, Dello Russo, Modano. Allenatore: Gianluca Della Rocca.

SAN MARZANO: Palladino, Fernando (87' Dentice), Velotti, Di Girolamo, Armeno (60' Chiariello), Lettieri, Tarascio, Montoro (82' Aiello), Prisco (69' Esposito), Marotta (69' Fode), Castagna. A disposizione: Ragone, Chiariello, Aiello, Dentice, Pepe, Tranchino, Fode, Elefante, Esposito. Allenatore: Francesco Fabiano.

RETI: 7' Castagna (S), 58' Lettieri (S), 93' Esposito (S).

ARBITRO: Bruno Rossomando (Salerno).

Il San Marzano vince per 3-0 anche in casa della Virtus Avellino e porta a casa i 3 punti. Ai blaugrana bastano 7 minuti per passare in vantaggio. Marotta la mette al centro per Castagna, la sua prima conclusione viene respinta, poi al secondo tentativo la mette dentro. A metà primo tempo Velotti di testa manca di poco lo specchio della porta e il raddoppio. Non si vedono altre grosse occasioni e si arriva all'intervallo sul punteggio di 0-1. Appena inizia la ripresa Castagna sfiora il palo. I bianconeroverdi trovano il pari al 48', ma il gol di Cozzolino viene annullato per un fuorigioco contestato. Al 58' arriva il raddoppio di Lettieri con un tiro-cross che sorprende Volpe, che era fuori dai pali. Qualche minuto più tardi viene negato un rigore su Alleruzzo che poteva riaprire la partita. Si rendono protagonista Volpe e Giobbe nel salvare la Virtus sui tiri di Castagna ed Esposito. Gli ospiti siglano la terza rete al 93' con la conclusione di prima intenzione da parte di Esposito. Arriva il triplice fischio dell'arbitro. Il San Marzano è sempre la capolista del girone B di Eccellenza, arrivando a quota 32 punti. La Virtus Avellino resta ferma a 20 punti.