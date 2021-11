L'Agropoli rimonta e abbatte la Virtus Cilento

VIRTUS CILENTO-AGROPOLI 2-5 (pt 2-3)

VIRTUS CILENTO: Castiello R., Lembo, Ferrazzano (88’ Santoro), Russo, Maffongelli (46’ Di Martino), Manganelli (75’ Donnianni), Morena (56’ Milioti), Tambasco, Brogna, Jarju (88’ Pifferi), De Marco. All. Castiello F..

AGROPOLI: Pragliola, Trabelsi, Maiese, Della Monica (80’ Duco), Della Guardia, Natiello (57’ Agresta), Monzo, Masocco (76’ Alba), Margiotta, Yeboah (88’ Volpe), Roghi (80’ De Cristofaro). All. Cianfrone.

ARBITRO: Di Placido di Ariano Irpino.

RETI: 1' Morena (V), 9' Yeboah (A), 15' Jarju (V), 34' Yeboah (A), 39' Natiello (A), 47’ Monzo (A), 68’ Masocco (A).

Il San Marzano ieri aveva allungato in classifica sul più 5 grazie allo 0-5 rifilato al Castel San Giorgio. L’Agropoli ha risposto con l’altrettanto netto successo ai danni della Virtus Cilento, che pure c’ha provato ad infastidire i delfini. La formazione di casa è infatti passata due volte in vantaggio segnando due reti nel primo quarto d’ora. All’attaccante agropolese Yeboah il compito di pareggiare con la sua doppietta in entrambe le circostanze. Poi il gol di Natiello sul finire del primo tempo porta avanti l’Agropoli. Nella ripresa gli ospiti firmano immediatamente il poker con la realizzazione di Monzo, poi ci pensa la rete di Masocco a rendere il risultato in favore dei delfini piuttosto rotondo.