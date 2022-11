Cede parte dello stadio, rinviato il match del Castel San Giorgio

Il maltempo ha fatto crollare il terreno dello stadio Solaro di Ercolano, e per questo il match di Eccellenza tra Ercolanese e Castel San Giorgio è stato rinviato a data da destinarsi. Dopo un boato, molta paura ma nessun ferito per il cedimento di una parte del muro di contenimento e l’apertura di una voragine a causa delle bombe d’acqua cadute nella zona vesuviana. Il cedimento del terrapieno che delimita il campo sportivo ha fatto riversare terreno e fango sul manto stradale. Sul posto agenti della Polizia di Stato e della Municipale, con i Vigili del Fuoco. Il Castel San Giorgio, in tutte le componenti, ha espresso solidarietà alla città di Ercolano e a tutte le società che fanno calcio e in generale sport tra mille sacrifici.