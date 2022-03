Fase nazionale Coppa Italia, il San Marzano cade all’ultimo respiro

BARLETTA-SAN MARZANO 1-0

BARLETTA: Tucci, Milella, Marangi, Viscovich, Telera, Pollidori, Russo, Cafagna, Pignataro, Lavopa, Morra. All. Farina.

SAN MARZANO: Palladino, Fernando, Dentice, Nuvoli, Caso, Velotti, La Montagna, Matute, Meloni, Potenza, Camara. All. Pirozzi.

ARBITRO: Alessandro Gervasi di Cosenza.

RETE: 90’ Russo.

Esordio nel triangolare della fase nazionale di Coppa Italia per il San Marzano, che cade all’ultimo respiro contro il Barletta. La cronaca. All’11’ Viscovich ci prova da angolo, Palladino respinge con i pugni. Al 17’ Barletta pericoloso con Pignataro. Corner di Viscovich respinto di pugni da Palladino sui piedi dell’attaccante che non inquadra la porta. Al 18’ palo del San Marzano. Caso colpisce di testa sugli sviluppi di un corner ma trova il legno a dirgli di no. Al 36’ ci prova Viscovich da fuori, palla sopra la traversa. Al 38’ palo del Barletta. Lancio di Cafagna per Pignataro che calcia ma colpisce il legno. Al 41’ ci prova Nuvoli per gli ospiti in sforbiciata, palla sul fondo. Al 51’ Viscovich dalla bandierina, la palla tocca la parte alta della traversa. Al 59’ altro palo esterno per il San MarAno, con Camara che scatta sul filo del fuori gioco, calcia ma trova la respinta del montante. Al 68’ ci prova ancora Viscovich, palla deviata in corner. All82’ tiro di Pignataro di contro balzo, palla sul fondo. All’88’ conclusione di Colarusso con palla sull’esterno della rete. Al 90’ il gol del Barletta con un tiro da fuori di Russo che fissa il punteggio sull’1-0.