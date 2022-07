La Gelbison e l'esordio in serie C, mister Esposito: "Siamo carichi a mille"

La Gelbison si sta preparando al meglio per la nuova stagione che la vedrà esordire tra i professionisti, nel campionato di serie C. "Siamo carichi a mille - ha detto l'allenatore Gianluca Esposito ai canali social del club -. La squadra avrà un volto nuovo con tanti ragazzi nuovi, e altri ne arriveranno in questi giorni, ma l'entusiasmo e la voglia di sorprendere tutti è la stessa dell'anno scorso. La squadra sarà giovane, vogliosa di mettersi in mostra e di dimostrare di essere in grado di far valere le nostre ragioni in questo durissimo campionato. Una squadra che darà battaglia su tutti i campi e che proverà a dare tante soddisfazioni al pubblico". In tal senso, la Gelbison inizierà la stagione giocando a Picerno, in attesa della omologazione dello stadio Guariglia di Agropoli.

Proprio come ha detto mister Esposito, nelle ultime settimane la società cilentana si è adoperata per costruire la rosa che esordirà in serie C con tutta una serie di movimento di calciomercato. Il capitano Francesco Uliano resta in rossoblú. Con oltre 150 presenze all’attivo è la sesta stagione con la Gelbison dopo la promozione. Alessio Faella ha rinnovato per due stagioni, una firma per blindare l’attaccante classe '97 tra i protagonisti dell'ultima stagione. Il primo colpo di mercato per la società è stato Matteo Gilli, difensore classe 1997 nativo di Trento, arrivato dal Gravina in serie D. Torna a vestire la maglia rossoblù Omar Coulibaly, punta centrale classe 1999 originaria del Mali che ha fatto parte della rosa nella stagione 2019-20. Anche Gianmarco Mesisca è della Gelbison: difensore classe 2003, rivelazione dell’ultimo campionato di serie D con il Pineto. Mentre Bernardino D’Agostino resta bandiera della Gelbison. Il portiere ha infatti firmato per l’esordio in serie C, così come Danilo Ambro, centrocampista classe 1999, continuerà ad indossare la maglia rossoblù. Un altro rinnovo di spessore è Giuseppe Fornito, centrocampista classe 1994. Un altro importante innesto per l’esordio in serie C è Francesco Cannizzaro, palermitano di nascita, portiere classe 2003 che arriva dal Bitonto, squadra che milita in serie D. In rossoblù è arrivato anche Mario Riccardo Correnti, attaccante che rappresenta un altro colpo. Nato a Palermo nel 2001, arriva dall’Acireale ed ha già vestito le maglie di Savoia e Messina. Ufficiale per la rosa rossoblù Ciro Loreto, terzino sinistro classe '98 che arriva dalla Turris. Arturo Onda vestirà ancora la maglia rossoblù. Classe 2001, nativo di Torre Annunziata, è alla sua quarta stagione con la Gelbison. Vittorio Graziani, mezz'ala classe 2001, è stato confermato in rosa per la prossima stagione. Anche Giovanni Di Fiore ha firmato il rinnovo con la Gelbison passando così dal settore giovanile alla serie C.