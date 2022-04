Stangata del giudice sportivo alla Cavese

3.000 euro di multa e una gara a porte chiuse per la Cavese. La motivazione riportata dal giudice sportivo è: “Per avere propri sostenitori introdotto e utilizzato materiale pirotecnico (26 fumogeni e 4 bombe carta) che veniva sia lanciato sul campo per destinazione rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco, sia utilizzato nel settore ad essi riservato provocando lesioni ad uno dei medesimi. Inoltre, al termine della gara, propri tesserati rivolgevano frasi offensive all'indirizzo degli avversari che generavano uno stato di tensione sedato solo grazie all'intervento delle Forze dell'Ordine”. Dunque, gara a porte chiuse al Simonetta Lamberti per la gara tra Cavese e Lamezia del prossimo 14 aprile. Inoltre, il giudice sportivo ha fermato per una gara anche per il centrocampista aquilotto Romizi.