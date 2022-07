Le date d'inizio dei campionati di Eccellenza e Promozione

La Lnd Campania ha comunicato le date d’inizio dei campionati per la stagione sportiva 2022-23. L’Eccellenza prenderà il via nel weekend del 3 e 4 settembre, mentre in quello successivo scatterà la Promozione. Una settimana prima le gare ufficiali saranno inaugurate dalla Coppa Italia, che per l’Eccellenza avverrà il 27 e 28 agosto, mentre la Coppa Campania di Promozione inizierà il 3 e 4 settembre. La Lnd Campania ha altresì avvisato che le date di inizio campionato sono orientative e possono essere soggette a variazioni, a seguito di provvedimenti del governo o delle istituzioni nazionali.