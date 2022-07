Cavese e Salernum si sfideranno nel memorial Pippo Viscido

Mercoledì 31 agosto allo stadio Figliola di Baronissi con calcio d’inizio alle ore 20.00, andrà in scena la seconda edizione del memorial Pippo Viscido, kermesse dove sarà ricordata la figura di Pippo Viscido con una gara amichevole tra i padroni di casa del Salernum che ospiteranno l’under 19 della Cavese, società nella quale Pippo mosse i suoi primi passi nel mondo professionista e squadra militante nel campionato di serie D del presidente Santaniello. Manifestazione che sta diventando un classico e puntuale appuntamento del calcio estivo nel ricordare tutti insieme un amico che ci ha lasciati troppo presto: un uomo prima di tutto dal grande valore umano ed un calciatore esemplare sempre pronto a scendere in campo con una determinazione ed un’energia quasi inarrivabili. Era un pitbull Pippo, e questo sarà per sempre per tutti perché il tempo scorre ma il ricordo non svanisce mai. La maglia di Pippo con il suo inseparabile numero 78 è sempre lì appesa nello spogliatoio del Salernum, a rappresentare che come un talismano era sempre presente in qualità di dodicesimo in campo. Appuntamento al 31 agosto per una serata di sport, di aggregazione e al contempo ma soprattutto ricca di emozioni.