Derby di serie C, troppa Juve Stabia per la Paganese

JUVE STABIA-PAGANESE (p.t. 1-0)

JUVE STABIA: Dini, Tonucci, Troest, Caldore, Scaccabarozzi, Schiavi, Altobelli, Dell'Orfanello, Bentivegna, Stoppa, De Silvestro. A disp. Russo, Peluso, Panico, Davì, Squizzato, Guarracino, Della Pietra, Cinaglia, Donati, Esposito, Ceccarelli, Evacuo. All. Novellino.

PAGANESE: Baiocco, Konate, De Santis, Celesia, Martorelli, Cretella, Bensaja, Zanini, Manarelli, Guadagni, Tommasini. A disp. Pellecchia, Avogradi, Murolo, Brogni, Volpicelli, Scanagatta, Iannone. All. Grassadonia.

ARBITRO: Claudio Panettella di Gallarate.

RETE: 11' e 60' Bentivegna, 82' Caldore, 89' Ceccarelli.

E' una Paganese che ci prova allo stadio Menti di Castellammare di Stabia, ma al primo affondo deciso è la Juve Stabia che passa subito in vantaggio. Azione che inizia sull'out destro, con la difesa che fa una marcatura un po' allegra. Tiro-cross al centro sul quale ci mette il piede Bentivegna che gonfia la rete. Gli azzurrostellati provano a replicare, e così arrivano le azioni di Cretella e Zanini che però non vanno a buon fine. La ripresa inizia un po' sulla falsariga della frazione precedente. La Paganese riesce a costruire qualche buona azione ma è la Juve Stabia a trovare la rete del raddoppio con una dormita della difesa. Su rinvio del portiere Konate di testa prova il retropassaggio a Baiocco che però stava uscendo. E' tutto semplice per Bentivegna insaccare a porta vuota. Il gol del 2-0 demoralizza gli azzurrostellati che subiscono il contraccolpo. Nonostante le occasioni create però, la Juve Stabia concretizza solo negli ultimi 10' di gioco con le reti di Caldore e Ceccarelli.