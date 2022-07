La Paganese ha il suo nuovo mister: Domenico Giampà

La Paganese ha reso noto di aver affidato la guida tecnica della prima squadra, per la stagione calcistica 2022-2023, a Domenico Giampa’. Quarantacinque anni, il neo tecnico calabrese ha indossato la maglia azzurrostellata nella stagione 2013/2014 in Lega Pro, oltre ad aver indossato in serie A la maglia del Messina, dell’Ascoli, Modena e Salernitana. Nel campionato scorso, alla guida del Città di S. Agata in serie D ha disputato le semifinali playoff del girone I. Al nuovo allenatore il bentornato nella famiglia azzurrostellata, augurandogli un proficuo lavoro. Nei prossimi giorni verranno comunicati i nuovi componenti dello staff tecnico.