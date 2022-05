Eccellenza, il quadro delle semifinali playoff

Per i playoff promozione del campionato di Eccellenza è stato disputato il primo turno. A qualificarsi per quelle che possiamo definire le semifinali sono state il San Marzano, che ha battuto 1-0 l’Ischia; l’Agropoli che ha surclassato 3-1 il Montemiletto, e il Savoia che l’ha spuntata dopo i tempi supplementari con la Scafatese (1-1) solo per la meglio classifica. Questo fine settimana, invece, si disputerà l’ultimo quarto tra l’Audax Cervinara ed il Napoli United, gara rinviata per Covid. Ricordiamo che la vincente di questo tabellone staccherà il pass per gli spareggi nazionali in qualità di Campania 2, mentre Campania 1 sarà la perdente del triangolare promozione tra Angri, Puteolana e Palmese.