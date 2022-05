Semifinale playoff Eccellenza, cresce l'attesa per San Marzano-Agropoli

Cresce l'attesa per la semifinale dei playoff di Eccellenza tra San Marzano e Agropoli, che si disputerà sabato allo stadio Pasquale Novi di Angri alle ore 16:30. Mentre la società di casa ha comunicato che è iniziata la vendita dei biglietti, acquistabili al costo di 5 euro, il club ospite ha fatto sapere che come promesso dal presidente Infante i biglietti ed i pullman per la trasferta ad Angri saranno totalmente gratuiti. Tutti i dettagli per le modalità d'acquisto o come partecipare all'iniziativa sono disponibili sulle rispettive pagine facebook.