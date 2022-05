Semifinali playoff Eccellenza, si gioca sabato prossimo

Con la vittoria del Napoli United che ha espugnato lo stadio Allegretto di Montesarchio per 2-1 contro l’Audax Cervinara, è completo il quadro delle semifinali playoff del campionato di Eccellenza. Da una parte la formazione di mister Maradona Jr. se la vedrà con il Savoia. Gara in programma sabato 14 maggio alle ore 16:30 allo stadio Giraud di Torre Annunziata. Allo stesso orario ed alla stessa data, allo stadio Pasquale Novi di Angri il San Marzano ospiterà l’Agropoli. Ricordiamo che tutte le partite si giocheranno in gara secca con la possibilità di disputare i soli tempi supplementari. In caso di ulteriore parità, passerrà il turno la squadra meglio classificata durante la stagione regolare. La sola vincente di questi playoff sarà denominata Campania 2 e agli spareggi nazionali sfiderà la formazione della Calabria, mentre la terza classifica del triangolare promozione tra Angri, Palmese (già promossa in serie D) e Puteolana acquisirà il diritto come Campania 1 e sfiderà la formazione della Basilicata. Le vincenti di questi due spareggi si incroceranno poi nel secondo turno che garantirà la promozione in serie D.