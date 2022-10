L'Atletico Faiano asfalta il Sant'Egidio

L’Atl. Faiano domina il Sant’Egidio. Grande prestazione della compagine del patron Nappo che vince e convince contro il Sant’Egidio. Partono subito forte i padroni di casa che in soli 15 minuti collezionano 4 palle gol nitide con due legni colpiti, un palo con il giovanissimo Principe e uno con il belga Kangudia. I padroni di casa però non demordono e continuano a macinare gioco e occasioni da gol, e, proprio in una circostanza pericolosa al minuto 32 l’arbitro concede un rigore che il capitano Paolo Ruggiero sbaglia facendoselo parare dal portiere ospite. Sulla ribattuta, lo stesso Ruggiero però insacca.

La seconda frazione di gioco comincia sempre con un Atl. Faiano pericoloso che crea subito due occasioni con Viviani, il quale colpisce anche la traversa. Al minuto 15 della ripresa però dopo una bella azione fatta di triangolazioni Kangudia a tu per tu con il portiere insacca e raddoppia. Il Sant’Egidio prova a replicare ma non va oltre una traversa alta colpita da bomber Santucci. Nei minuti di recupero, sempre Kangudia innesca Giuliani che salta secco il difensore e piazza la palla alle spalle del portiere siglando il triplice vantaggio. Nonostante la formazione rimaneggiata, causa squalifiche ed infortuni, la squadra agli ordini di mister Ceresoli ha disputato una prestazione straordinaria, tra le più belle della stagione in corso, producendo gioco è creando tante occasioni.