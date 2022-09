Atletico Faiano sprecone, il Sapri pareggia all'ultimo respiro

Un Atl. Faiano sprecone impatta in casa contro il Sapri. La compagine allenata da mister Ceresoli parte forte, creando più di un pericolo alla difesa avversaria. Infatti, la rete non tarda ad arrivare, e così, al minuto 20, su un traversone Salzano insacca alle spalle del portiere. La risposta del Sapri arriva immediata, infatti, su un calcio d’angolo al minuto 26 del primo tempo, pareggia grazie ad una distrazione della difesa di casa. L’Atl. Faiano però, non demorde e continua a macinare gioco. Proprio su una ripartenza, al 40' del primo tempo, il direttore di gara decide per la massima punizione per un fallo in area. Mazza sul dischetto viene ipnotizzato dal portiere avversario, il quale nega la gioia del gol all’attaccante picentino. Si conclude in parità la prima frazione di gioco. La ripresa comincia con l’Atl. Faiano che in 5 minuti divora tre palle gol clamorose, una di queste a porta vuota. Al 30' del secondo tempo però la svolta: punizione al limite dell’area di rigore da destra, calcia Giuliani che insacca con la complicità del portiere avversario che commette un errore facendosi passare la palla sotto le braccia. Il Faiano continua a spingere in ripartenza e a costruire occasioni ma all’ultimo minuto della ripresa, sempre su un calcio piazzato, gli ospiti trovano il pareggio di testa su un incertezza della difesa. Da segnalare nei minuti di recupero un’altra palla gol capitata al Faiano, ma stavolta il portiere avversario compie una prodezza e gela il Provenza. Arriva, subito dopo, il triplice fischio finale che sancisce la fine del match, lasciando rammarico per aver perso sul campo 2 punti fondamentali in chiave salvezza.