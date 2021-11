L'Atl. Pagani cade al cospetto del S. Maria la Carità

Altra battuta d'arresto nel girone D del campionato di Promozione per l'Atl. Pagani, che questa volta al Comunale di Tramonti ha alzato bandiera bianca contro il Santa Maria la Carità. Gli avversari dei paganesi, che veleggiano nelle posizioni alte della classifica, sono passati in vantaggio con la rete di Farriciello. Il momentaneo pareggio dell'Atletico è arrivato grazie ad un autogol. La rete che ha deciso il match e fissato il punteggio sul definitivo 1-2 l'ha siglata Somma. Per il Pagani la classifica è molto deficitaria, terz'ultimo posto con soli tre punti conquistati in dieci gare disputate.