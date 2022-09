L'Atl. San Gregorio interrompe il suo storico record

Arriva la prima sconfitta dopo ben tre anni di successi per l'Atletico San Gregorio, che ferma il proprio record allo stadio comunale di Nocera contro la locale formazione della RS3 che si è dimostrata una squadra ostica e con tanta voglia di vincere. I ragazzi di mister Dente, invece, sono sembrati poco lucidi e poco concreti, con Serritella che ha sbagliato un gol fatto mentre in contropiede il Nocera ha siglato il gol del vantaggio che poi si è rivelato essere decisivo per la vittoria. Per l'Atletico Lordi si è fatto espellere, mentre sono stati inutili gli assalti offensivi degli ultimi minuti per provare ad evitare la sconfitta.