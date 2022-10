Poker dell'Atl. San Gregorio, vince anche il Sant'Egidio

Vittoria per l'Atletico San Gregorio che supera la Temeraria con il punteggio di 4-2 grazie alle doppiette realizzate da Bravoco e Di Pietro. Successo anche per il Sant'Egidio che passa con il punteggio di 1-0 sul campo del Poseidon. La rete decisiva per i tre punti porta la firma di Ruocco. L'Atl. San Gregori con 7 punti è a ridosso delle prime posizioni, mentre il Sant'Egidio sale a quota 6 in ottava posizione, ma la classifica del girone D di Promozione è ancora molto corta.