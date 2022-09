Finisce in parità tra Atl. San Gregorio e Sant'Egidio

Seconda giornata del campionato di Promozione ed esordio casalingo della stagione sportiva per l’Atletico San Gregorio che ospita il Sant’Egidio. Una partita dominata dai ragazzi di mister Dente che devono però rammaricarsi per il risultato finale, visto che il match è terminato in pareggio sull'1-1. Al Centro Sportivo di San Gregorio Magno si è assistiti davvero ad una piacevole partita, viste anche le tante occasioni create ma non concretizzate dai padroni di casa, andati in gol con Vito Maiorano. Ma è il risultato finale che conta, e quando l'arbitro ha fischiato per tre volte la gara è finita in parità.