Il Victoria Marra espugna San Gregorio Magno

Giornata numero 12 del girone D di Promozione, al Comunale di San Gregorio Magno il Victoria Marra è ospite dell'Atletico San Gregorio. Il Victoria Marra non cambia e riconferma il collaudato schieramento che vede tra i pali Cirillo, difesa a 4 con Passerini, Benedetto, Iuliano e Amita, a centrocampo maglia da titolare per Di Dato che agisce al centro di un trio completato da Iapicco e Ferri. Il tridente d’attacco vede invece il ritorno dal primo minuto, in campionato, di Cherillo e, a supporto di Acanfora, sul lato opposto agisce Giammetta. Pronti via e dopo 10 minuti i ragazzi di mister Liguori la sbloccano da calcio piazzato. Ferri batte il corner e Acanfora devia in rete sbloccando il match che i padroni di casa cercano di raddrizzare senza riuscirci, anzi, andando ulteriormente sotto. Minuto 28 fallo in area ed è rigore per il Victoria Marra. Dal dischetto va Acanfora che fredda il portiere aumentando il vantaggio e firmando una doppietta preziosa, in una gara complessa a causa delle avverse condizioni meteo unite al manto. Quando però sembra che si andrà negli spogliatoi sul 2-0, Bojang salta Passerini mettendola in mezzo con un preciso esterno destro, palla praticamente perfetta per Serritella che insacca e accorcia. Nella ripresa la pioggia che aveva accompagnato, a sprazzi, la prima frazione, inizia a scendere copiosa rendendo quasi impossibile giocare palla a terra in diversi punti del campo. I tentativi ci sono ambo le parti, ma anche il cross raso terra più potente viene smorzato dal terreno impregnato d'acqua che, al 50', riesce a stroncare una bella ripartenza targata Tanda. Il 25 del Victoria Marra riceve sulla sinistra e serve Amita, tutto solo al limite dell'area. La sfera però perde giri, il 33 trova comunque la conclusione che neppure lontanamente può impensierire il numero 1 di casa. Tuttavia, sesto risultato utile di fila, in campionato, per la compagine scafatese che agguanta la quarta posizione in classifica.