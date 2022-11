Il Calpazio regola l'Atletico San Gregorio

Per la 12ma giornata del campionato di Promozione, presso il campo sportivo Vaudano di Capaccio, la Calpazio ha ospitato e battuto l'Atletico San Gregorio. Al termine del match il punteggio finale è stato di 2-1, con le reti di D'Attilio e Ciornei per i padroni di casa, e di Maltempo per gli ospiti. Basta invece una rete di Maffongelli al 18' del primo tempo al Sapri per battere in casa la Sarnese.