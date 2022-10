La miglior Calpazio d'inizio stagione vince e convince

Con un netto 2-0 la Calpazio si afferma sul Nocera Superiore e lo scavalca in classifica posizionandosi ad un punto dalle capoliste Sporting Pontecagnano e Pro Sangiorgese. Al Vaudano si è vista la migliore Calpazio di inizio stagione contro un avversario non facile. Gli spettatori hanno potuto ammirare per 90' ottime trame offensive che hanno portato alla doppietta al 13' e al 67' dell' esterno De Marco, oggi nell'inedito ruolo di centravanti. La prima marcatura nasce da una costruzione veloce sulla destra e conclusa in porta dall'esterno opposto Oscar ribattuta dal portiere, lesto De Marco a ribadire in rete. Il raddoppio è frutto di uno schema su punizione il cui interprete Bencardino, dopo uno scambio con Monzo, entra in area di rigore e serve l'accorrente De Marco che con un diagonale realizza. La partita poteva concludersi con un risultato più ampio, visto che nel primo tempo è stato proprio De Marco a farsi parare un tiro ravvicinato. Sul finire della prima frazione Di Genio con un gran tiro sfiora il palo sinistro. Nel secondo tempo Oscar non centra la porta da ottima posizione e al 46' ancora Di Genio ben imbucato da Bencardino entra in area e colpisce il legno. Per gli avversari l'unica azione pericolosa arriva all'89' con un tiro che sorvola la traversa. In rilievo la prestazione dei due giovani under 2005 capaccesi Capozzoli e De Luca.