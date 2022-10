Pareggio tra Calpazio e Pro Sangiorgese

La Calpazio nel turno casalingo contro la Pro Sangiorgese, diretta concorrente per la zona alta della classifica, ottiene l'ennesimo pareggio. Gli ospiti partono meglio. I capaccesi soffrono gli esterni sangiorgesi che al 20' arrivano al gol: De Sio dalla sinistra si accentra, salta l'avversario, cerca in area Liguori che elude il fuorigioco e calcia a botta sicura, Tesoniero devia sul palo ma lo stesso attaccante ribatte in rete. Al 27' gli ospiti vanno vicino al raddoppio con De Sio ma trova la parata di Tesoniero. I granata cominciano a prendere in mano la partita grazie anche ai nuovi innesti Iorio per De Luca e l'under Ciornei per Fucci: al 34' e' proprio il 2005 esterno alto che ben lanciato da Monzo calcia in porta colpendo la traversa poi sulla ribattuta De Marco di testa si fa parare la conclusione. Al 39' arriva il meritato pareggio. L' azione e ' da manuale: sulla rimessa laterale degli ospiti Di Genio recupera il pallone verticalizzando su Iorio che di prima scarica su Bencardino; il capitano apre su Monzo e questi su lato debole per Gargaro; il difensore serve De Marco che al limite dell' area scarica sull'accorrente Iorio il cui tiro s'insacca all' incrocio dei pali. Al 42' i locali sfiorano il vantaggio con Di Genio che calcia sul palo del portiere che devia in angolo. Il secondo tempo vede i cilentani padroni del campo. Dopo un tiro di Pagano al 6' ben parato da Tesoniero sfiorano il gol al 16' con ottima giocata arrivata a centro area da De Marco che da ottima posizione calcia fuori. Al 37' altra azione pericolosa su punizione di Bencardino ma l'occasione piu' ghiotta per vincere la partita arriva al '42: dopo la buona trama offensiva Bencardino serve Capozzoli che crossa per Manganelli ma il centrocampista si fa parare il colpo di testa da posizione favorevole. Anche in questo match la Calpazio ha fatto sentire l'assenza dei suoi attaccanti. Per il derby del prossimo turno contro l 'Herajon si prevede il rientro dell'esterno Oscar. In evidenza il brillante esordio di Sebastian Ciornei.