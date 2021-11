Il Centro Storico Salerno sorride nello scontro al vertice

CENTRO STORICO SALERNO-PRO SANGIORGESE 2-1

RETI: 57’ Pisapia, 65’ Mongiello, 80’ Sorrentino.

Allo stadio Volpe di Salerno è andato in scena lo scontro al vertice del girone E del campionato di Promozione, tra il locale Centro Storico e la Pro Sangiorgese. Gara bloccata sul punteggio di 0-0 nel primo tempo, che si anima però nella ripresa quando entrambe le squadre combattono per far propria la posta in palio. Sono gli ospiti, nonostante l’inferiorità numerica a causa dell'espulsione dell’attaccante De Rosa, a passare in vantaggio con un gol del capitano Pisapia. Subito il colpo la squadra casalinga ha provato immediatamente la reazione, ed è stata addirittura capace di ribaltare la gara. Neanche 10’ dal vantaggio degli avversari che Mongiello trova la rete del pareggio. Poi esattamente a 10’ dalla fine i granata completano la rimonta con Sorrentino che gonfia nuovamente la rete.